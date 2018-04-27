Японская компания представила концепт автомобиля-трансформера

Сообщается, что в виде робота разработка достигает высоты в 3,7 метра, а ее вес составляет 1600 кг. Также в режиме робота концепт способен передвигаться на двух ногах со скоростью около 100 м/час. По словам авторов проекта, всего за одну минуту робот превращается в автомобиль, скорость которого достигает 60 км/час.Помимо этого стоит отметить, что управление машиной можно осуществлять как дистанционно, так и с помощью руля, находясь в кабине. В то время как робот трансформируется, человек может находиться в кабине. Всего в салоне авто имеется два посадочных места.Разработчики из Asratec намерены через два года представить 5-метровый прототип, а все свои концепты японцы будут показывать на различных выставках и в парках аттракционов.