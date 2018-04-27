АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы под водой: Вредители нашей планеты или посланники внеземных цивилизаций
EUR 76.18 USD 62.60
Курс валют на 27.04.2018

Японская компания представила концепт автомобиля-трансформера

Японская компания Asratec продемонстрировала необычного робота, который может трансформироваться в автомобиль. Отмечается, что при создании этой системы разработчики вдохновлялись американскими фильмами «Трансформеры».

Японская компания представила концепт автомобиля-трансформера


Сообщается, что в виде робота разработка достигает высоты в 3,7 метра, а ее вес составляет 1600 кг. Также в режиме робота концепт способен передвигаться на двух ногах со скоростью около 100 м/час. По словам авторов проекта, всего за одну минуту робот превращается в автомобиль, скорость которого достигает 60 км/час.



Помимо этого стоит отметить, что управление машиной можно осуществлять как дистанционно, так и с помощью руля, находясь в кабине. В то время как робот трансформируется, человек может находиться в кабине. Всего в салоне авто имеется два посадочных места.

Разработчики из Asratec намерены через два года представить 5-метровый прототип, а все свои концепты японцы будут показывать на различных выставках и в парках аттракционов.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Льняное семя, ягоды и некоторые продукты помогут
Отказ от вредных привычек, физическая нагрузка и
Ольга Бузова анонсировала концерт в Ставрополе
В Липецке открылся первый в России завод по
В Москве оштрафовали бизнесмена за запах шаурмы
В РФ чтят память жертв аварии на Чернобыльской АЭС
Оказалось, что Анастасию Костенко положили на
В Минобрнауки забраковали треть школьных учебников
Ученые определили самый простой способ борьбы с
Певица Луина официально сообщила о расставании с
Наталья Водянова удивила фанатов фотографией без
Японская компания представила концепт
По просьбам фанатов Полина Гагарина сделала себе
В Шотландии Овертонский мост стал местом гибели
Во «ВКонтакте» появилась функция, блокирующая
Британия грозится раскрыть имена россиян,
Учёные: Из-за гормональных всплесков люди
Dell представила новые рабочие станции Precision
Канье Уэст постоянно конфликтует с матерью Ким
Открыт предварительный заказ на смартфон Xiaomi
Алексей Воробьев заинтриговал поклонников снимком
В России в скором времени начнутся продажи
В мае стартуют продажи нового неттопа Dell
В России Xiaomi Redmi 4X продают за 7 тысяч рублей
Blue Origin завершит испытания двигателя BE-4 к
Xiaomi обгоняет Apple по показателям продаж в
Dongfeng показала в Пекине два новых кроссовера,
Ученые: На поверхности Солнца рядом с центром
В итальянском городе запретили секс-шопы и
В Сети появилось видео с предполагаемым iPhone SE
Просмотреть все новости