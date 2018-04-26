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Александр Гобозов официально разводится с Алианой Устиненко

Поклонникам скандального реалити-шоу «Дом-2» прекрасно известно, что участник Александр Гобозов пожаловал на Поляну телепроекта со штампом в паспорте.

Александр Гобозов официально разводится с Алианой Устиненко

Саша окучивает молодых участниц, и это при том, что официально находится в браке и до недавнего времени не собирался разводиться.

Буквально на днях появилась информация о том, что Гобозов самостоятельно принял решение наконец-таки развестись с Алианой Устиненко. Отныне его больше ничего не будет связывать с бывшей супругой, разумеется, кроме общего ребёнка, которого он безумно любит.

Коллектив реалити-шоу не очень-то верит, что мужчина доведёт дело до конца и разведется. Несмотря на новые отношения, которые плавно двигались к свадьбе, Саша не проявлял желания разводиться с Алианой, однако, чтобы не появлялось лишних вопросов - он подал документы.

Тем не менее, с недавних пор у Гобозова нет пары на проекте, а в связи с этим и разводиться нет причин. Многие пользователи уверены, что на этой ноте Саша в очередной раз откажется от развода.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:30
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