Во «ВКонтакте» появилась функция, блокирующая ненужную пользователю информацию
Разработчики социальной сети «ВКонтакте» внедрили в программный код функцию, которая позволит пользователям уберечь себя от нежелательной информации. Она распространяется на медиаконтент. Таким образом, если человек еще не смотрел новый фильм, то для него будет скрываться информация с возможными спойлерами.
Работает это очень просто. К примеру, пользователь подписан на сообщество с фильмами и там появляется пост с тематикой недавно вышедшего в кинотеатрах фильма. Эта новость помечается надписью «Возможны спойлеры», чтобы предупредить юзера о возможной утечке информации.
Система анализирует контекст с помощью специального программного кода.
Отмечается, что новая возможность стала доступной не только для веб-версий, но и для мобильных приложений «ВКонтакте». Функция корректно работает как на Android, так и iOS.
Работает это очень просто. К примеру, пользователь подписан на сообщество с фильмами и там появляется пост с тематикой недавно вышедшего в кинотеатрах фильма. Эта новость помечается надписью «Возможны спойлеры», чтобы предупредить юзера о возможной утечке информации.
Система анализирует контекст с помощью специального программного кода.
Отмечается, что новая возможность стала доступной не только для веб-версий, но и для мобильных приложений «ВКонтакте». Функция корректно работает как на Android, так и iOS.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:15