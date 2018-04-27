Во «ВКонтакте» появилась функция, блокирующая ненужную пользователю информацию

Работает это очень просто. К примеру, пользователь подписан на сообщество с фильмами и там появляется пост с тематикой недавно вышедшего в кинотеатрах фильма. Эта новость помечается надписью «Возможны спойлеры», чтобы предупредить юзера о возможной утечке информации.Система анализирует контекст с помощью специального программного кода.Отмечается, что новая возможность стала доступной не только для веб-версий, но и для мобильных приложений «ВКонтакте». Функция корректно работает как на Android, так и iOS.