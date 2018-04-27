В России в скором времени начнутся продажи смартфона Samsung Galaxy J2 Core

Вероятнее всего, что этим смартфоном окажется именно Samsung Galaxy J2 Core. Телефон обладает 4-ядерным процессором с тактовой частотой 1,4 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 1 Гб, а на встроенном накопителе будет доступно 8 Гб. Считается, что девайс работает на основе, оптимизированной для слабых устройств, операционной системы Android Go, которая в свою очередь выполнена на базе Android 8.1 Oreo.Также в Galaxy J2 Core есть модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.1. Из разъемов доступны 3,5-миллиметровый порт и microUSB-вход.Официальный анонс должен состояться до конца текущей недели, а продажи начнутся примерно через 14 дней.