В России в скором времени начнутся продажи смартфона Samsung Galaxy J2 Core
Стало известно, что в бенчмарке Geekbench состоялось тестирование смартфона Samsung Galaxy J2 Core, который обладает модельным названием SM-J260G. Аналитик из России Эльдар Муртазин сообщил, что в страну завезли новое устройство, которое уже получило разрешение от ФАС и в скором времени выйдет на рынок с ценником от 4 до 5 тысяч рублей.
Вероятнее всего, что этим смартфоном окажется именно Samsung Galaxy J2 Core. Телефон обладает 4-ядерным процессором с тактовой частотой 1,4 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 1 Гб, а на встроенном накопителе будет доступно 8 Гб. Считается, что девайс работает на основе, оптимизированной для слабых устройств, операционной системы Android Go, которая в свою очередь выполнена на базе Android 8.1 Oreo.
Также в Galaxy J2 Core есть модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.1. Из разъемов доступны 3,5-миллиметровый порт и microUSB-вход.
Официальный анонс должен состояться до конца текущей недели, а продажи начнутся примерно через 14 дней.
Вероятнее всего, что этим смартфоном окажется именно Samsung Galaxy J2 Core. Телефон обладает 4-ядерным процессором с тактовой частотой 1,4 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 1 Гб, а на встроенном накопителе будет доступно 8 Гб. Считается, что девайс работает на основе, оптимизированной для слабых устройств, операционной системы Android Go, которая в свою очередь выполнена на базе Android 8.1 Oreo.
Также в Galaxy J2 Core есть модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.1. Из разъемов доступны 3,5-миллиметровый порт и microUSB-вход.
Официальный анонс должен состояться до конца текущей недели, а продажи начнутся примерно через 14 дней.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:30