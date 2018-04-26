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Хейтеры подозревают Ксению Бородину в нелюбви к старшей дочери

Хейтеры подозревают Ксению Бородину в нелюбви к старшей дочери Марусе, на которую та срывается, поскольку не может ругать маленькую Теону.

Хейтеры подозревают Ксению Бородину в нелюбви к старшей дочери

Ведущая "Дома-2" постоянно выкладывает фотографии и видео со своими детьми в Instagram. В последнее время на странице стала всё чаще появляться Маруся, хотя обычно публика больше радуется Тее.

Гордость звёздной матери связана в основном со спортивными успехами старшей наследницы. Кроме того, она хорошо учится в школе, но Бородина вечно недовольна и ругает девочку за все отметки, кроме отличных.

Ксения публично похвалила юную гимнастку за третье призовое место, однако хейтеры и тут увидели материнское негодование.

Хейтеры подозревают Ксению Бородину в нелюбви к старшей дочери

По мнению антифанатов телеведущей, Курбан Омаров запрещает ей даже повышать голос на балованную Теону, поэтому весь негатив достаётся Марусе, поскольку знаменитости нужно хоть на кого-то срываться.

Ранее Ксения Бородина не смогла ответить на унижения Александра Гобозова.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:37
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