Архитектор ядер Zen Джим Келлер покинул Tesla ради работы в компании Intel

Келлер раньше разрабатывал архитектуру для современных процессоров AMD K7, а также K8. Затем он перешёл в компанию PA Semi, приобретённую Apple. Там он занимался созданием SoC A4/A5 для устройств iPhone4/4S. Келлер в 2012 году возвратился в AMD, и помог компании в разработке архитектуры с ядрами Zen. Джим в 2016 году уходит из AMD. Он начинает работать в Tesla, занимаясь разработкой процессоров для автономного управления авто. Теперь Келлер работает в IntelКоманда Кодури (пришёл из AMD) осуществляет работу над дискретным GPU (архитектура Intel). При этом архитектурой процессоров будет заниматься Джим Келлер. Специалисты Кодури и Келлер могут изменить в компании Intel своей самобытностью культуру разработки решений. Это должно пойти на пользу корпорации.