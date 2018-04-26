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Архитектор ядер Zen Джим Келлер покинул Tesla ради работы в компании Intel

Джим Келлер, являющийся талантливым разработчиком микропроцессорных архитектур, покинул ведущий пост в компании Tesla, заняв руководящую должность в известной компании Intel. Данная информация является пока неподтверждённой.

Архитектор ядер Zen Джим Келлер покинул Tesla ради работы в компании Intel


Келлер раньше разрабатывал архитектуру для современных процессоров AMD K7, а также K8. Затем он перешёл в компанию PA Semi, приобретённую Apple. Там он занимался созданием SoC A4/A5 для устройств iPhone4/4S. Келлер в 2012 году возвратился в AMD, и помог компании в разработке архитектуры с ядрами Zen. Джим в 2016 году уходит из AMD. Он начинает работать в Tesla, занимаясь разработкой процессоров для автономного управления авто. Теперь Келлер работает в Intel

Команда Кодури (пришёл из AMD) осуществляет работу над дискретным GPU (архитектура Intel). При этом архитектурой процессоров будет заниматься Джим Келлер. Специалисты Кодури и Келлер могут изменить в компании Intel своей самобытностью культуру разработки решений. Это должно пойти на пользу корпорации.
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:45
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