Финская компания запустит в космос спутник с гиперспектральной камерой

Как сообщается в издании Hufvudstadsbladet, данный аппарат сможет получать снимки таких космических деталей, которые просто так увидеть невозможно. По словам директора финской компании Туомаса Тикка, камера устройства предоставит ученым возможность наблюдать за различными объектами и видеть в них изменения. К примеру, оптика сможет фиксировать изменения, которые происходят в лесах на Земле или же изменения популяции водорослей и т.д.Отмечается, что запуск первого подобного космического аппарата состоится в июле с помощью индийской ракеты-носителя. Позже планируется создание целой группировки спутников, оснащенных такими сверхчувствительными камерами. Возможно, что эти спутники позже используют для изучения астероидов.