Хейтеры переложили ответственность на Настю Костенко за угрозу срыва беременности
Хейтеры переложили ответственность на Настю Костенко за угрозу срыва её беременности после того, как увидели в Instagram модели Stories из больницы, где та лежит на сохранении.
Недомогание супруги Дмитрия Тарасова вызвало настоящий ажиотаж в Сети. Поклонники пары стали затравливать антифанатов ещё больше, ведь те своими злостными комментариями могли довести будущую мать до нервного выкидыша.
Хейтеры, однако, не промолчали и полностью сняли с себя ответственность, ведь Костенко с мужем сами привлекли к будущему ребёнку нежелательную популярность.
Вместо того, чтобы наслаждаться тихим семейным счастьем, чета продала эксклюзивный материал одному из изданий за кругленькую сумму. После этого стали ежедневно появляться "беременные" снимки в соцсети, привлекая побольше подписчиков, а вместе с ними и рекламу.
Ранее Анастасию Костенко экстренно госпитализировали в один из столичных перинатальных центров.
Недомогание супруги Дмитрия Тарасова вызвало настоящий ажиотаж в Сети. Поклонники пары стали затравливать антифанатов ещё больше, ведь те своими злостными комментариями могли довести будущую мать до нервного выкидыша.
Хейтеры, однако, не промолчали и полностью сняли с себя ответственность, ведь Костенко с мужем сами привлекли к будущему ребёнку нежелательную популярность.
Вместо того, чтобы наслаждаться тихим семейным счастьем, чета продала эксклюзивный материал одному из изданий за кругленькую сумму. После этого стали ежедневно появляться "беременные" снимки в соцсети, привлекая побольше подписчиков, а вместе с ними и рекламу.
Ранее Анастасию Костенко экстренно госпитализировали в один из столичных перинатальных центров.