Ольга Жарикова больше не жалеет о расставании с Сашей Гобозовым

После очередного скандала с применением рукоприкладства, Оля сумела найти в себе силы, чтобы обрести общий язык со своим избранником и помириться, вот только Саша наотрез отказался общаться с девушкой и даже находиться рядом.Найти поддержку брюнетка решила со стороны своей матери, которой позвонила, дабы спросить совета. Родительница нашла нужные слова утешения и добавила, что Ольга должна вести себя будто бы ничего не произошло.Только радость в глазах и веселое поведение девушки заставят Александра пожалеть, что он не решился мириться. Поклонники одиозной телестройки уверены, что Жарикова найдет себе нормального нового молодого человека, а Гобозов будет кусать локти из-за того, что сам поставил точку в отношениях и упустил такую шикарную девушку.