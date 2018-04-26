АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы под водой: Вредители нашей планеты или посланники внеземных цивилизаций
EUR 75.33 USD 61.75
Курс валют на 26.04.2018

Ольга Жарикова больше не жалеет о расставании с Сашей Гобозовым

Совсем недавно между участниками скандального реалити-шоу «Дом-2» Ольгой Жариковой и Сашей Гобозовым произошла потасовка.

Ольга Жарикова больше не жалеет о расставании с Сашей Гобозовым

После очередного скандала с применением рукоприкладства, Оля сумела найти в себе силы, чтобы обрести общий язык со своим избранником и помириться, вот только Саша наотрез отказался общаться с девушкой и даже находиться рядом.

Найти поддержку брюнетка решила со стороны своей матери, которой позвонила, дабы спросить совета. Родительница нашла нужные слова утешения и добавила, что Ольга должна вести себя будто бы ничего не произошло.

Только радость в глазах и веселое поведение девушки заставят Александра пожалеть, что он не решился мириться. Поклонники одиозной телестройки уверены, что Жарикова найдет себе нормального нового молодого человека, а Гобозов будет кусать локти из-за того, что сам поставил точку в отношениях и упустил такую шикарную девушку.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:21
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные способны поддерживать функциональность
Бельгия отнесла FIFA 18, Overwatch и CS:GO к
В Пекине состоялась презентация кроссовера MG
Архитектор ядер Zen Джим Келлер покинул Tesla
Дальневосточные леопарды больше не под угрозой
В Екатеринбурге школьницы в коротких юбках были
Хейтеры подозревают Ксению Бородину в нелюбви к
Неизвестные науке существа со странным поведением
«АвтоВАЗ» запустил в Ижевске серийное
Хейтеры переложили ответственность на Настю
Ольга Жарикова больше не жалеет о расставании с
В США после долгих поисков поймали опасного
Учёные: На планетах системы TRAPPIST-1
Актриса Кэти Холмс шокировала поклонников своим
Ольге Бузовой предложили стать лицом компании "В
В Великобритании во время шторма засняли падающий
Певица Валерия восхитила зрителей шпагатом на
Татьяна Навка сверкнула бриллиантами на вечеринке
Официальная презентация OnePlus 6 состоится 16 мая
Умер звезда телесериала «Сваты» - актер Олег
Олег Газманов новую композицию “Бессмертный
Саша Харитонова осваивает танцы с шестом
Эксперты создали универсальный электронный ключ
Lenovo анонсировала браслеты HX03 Cardio и HX03F
В КНР ученые поймали комара с 11-сантиметровыми
Kia презентовала в Пекине новый кроссовер Yi PAO
Глава Мадрида подала в отставку после кражи крема
Британка на семейном фото обнаружила руку
Ксения Бородина не смогла ответить на унижения
В Kite пользователям предлагают самостоятельно
Просмотреть все новости