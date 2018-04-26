В России Xiaomi Redmi 4X продают за 7 тысяч рублей

Таким образом, устройство в комплектации 2/16 гигабайт продается по цене 6 899 рублей. В целом Xiaomi Redmi 4X оснащен 5-дюймовым экраном и разрешением 1280 на 720 пикселей. В аппаратной основе работает процессор Snapdragon 435 и графический контроллер Adreno 505. Есть возможность установить карту памяти с объемом до 128 Гб. Также модель располагает тыльной 13-мегапиксельной и фронтальной 5-мегапиксельной камерами. Емкость аккумулятора составляет 4100 мАч.Помимо этого стоит выделить наличие металлического корпуса, модулей Bluetooth 4.2 LE, Wi-Fi 802.11n, 4G VoLTE и защитного стекла Corning Gorilla Glass 3. В корпусе Redmi 4X сохранились разъемы 3,5 мм и microUSB.