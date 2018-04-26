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Xiaomi обгоняет Apple по показателям продаж в рунете смартфонов

Компанией Xiaomi захвачено лидерство по интернет-продажам смартфонов, за истекший период марта 2018 года. Подсчеты проводили поштучно, и результат показал 20% доли всего виртуального рынка. При анализе реальных магазинов, китайским брендом занята часть спроса из 8,3%, данный показатель определил его на 4-м месте рейтинга.

Наибольший интерес у покупателей, вызывает высокое качество и сравнительно низкая цена на смартфоны Xiaom. На основании результатов марта, при сравнении с американскими и южнокорейскими конкурентами, гаджеты Xiaomi вывели корпорацию производителя на новый уровень всего за год. Это служит подтверждением прогнозов вице-президента Вана Сяна, которым еще в 2017 году утверждалось, что для его компании гарантировано попадание в «пятерку» основных поставщиков рынка смартфонов в РФ.

Xiaomi обгоняет Apple по показателям продаж в рунете смартфонов


Достаточно было месяца, чтобы онлайн-продажам Xiaomi удалось подняться на 7%, при этом опередив Apple, у которой отмечено снижение показателей на 1% (18%). Снизилась до третьей позиции и показатели компании Samsung, у нее отмечено 17% продаж в штуках, что равносильно результатам прошлогоднего достижения.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:45
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