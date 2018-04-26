В Сети появилось видео с предполагаемым iPhone SE 2

Как бы там ни было, данной видеозаписи однозначно доверять нельзя, но если это действительно новая версия модели iPhone SE, то материал предоставляет некоторую информацию о внешнем виде будущей новинки.Таким образом, на видеозаписи можно увидеть устройство, обладающее 3,5-миллиметровым разъемом и стеклянной задней панелью, которая может свидетельствовать о наличии у смартфона функции беспроводной зарядки.До этого видео в Сети появлялась информация, согласно которой можно было узнать, что будущий iPhone SE 2 сохранит те же рамки вокруг дисплея, металлическую заднюю крышку, а также физическую кнопку «Home». Вероятнее всего в устройстве появятся 4,2-дюймовый экран, процессор A10 Fusion, 2 Гб ОЗУ и 32 или 128 Гб ПЗУ.