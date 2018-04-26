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В Сети появилось видео с предполагаемым iPhone SE 2

В китайской социальной сети Weibo появилось видео, на котором автор демонстрирует устройство компании Apple. Эксперты предполагают, что это тот самый новый iPhone SE 2. Стоит отметить, что до сих пор «яблочный» бренд не представил этот девайс официально.

В Сети появилось видео с предполагаемым iPhone SE 2


Как бы там ни было, данной видеозаписи однозначно доверять нельзя, но если это действительно новая версия модели iPhone SE, то материал предоставляет некоторую информацию о внешнем виде будущей новинки.

Таким образом, на видеозаписи можно увидеть устройство, обладающее 3,5-миллиметровым разъемом и стеклянной задней панелью, которая может свидетельствовать о наличии у смартфона функции беспроводной зарядки.

В Сети появилось видео с предполагаемым iPhone SE 2


До этого видео в Сети появлялась информация, согласно которой можно было узнать, что будущий iPhone SE 2 сохранит те же рамки вокруг дисплея, металлическую заднюю крышку, а также физическую кнопку «Home». Вероятнее всего в устройстве появятся 4,2-дюймовый экран, процессор A10 Fusion, 2 Гб ОЗУ и 32 или 128 Гб ПЗУ.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:25
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