Компьютерный мастер за установку Windows получил реальный срок
Жителю США, пожелавшему продать партию бесплатных дисков Microsoft, дали 15 месяцев тюрьмы.
33-летний калифорнийский житель Эрик Лундгрен получил 15 месяцев тюрьмы, а также штраф на 50 000 долларов, за то, что он нарушил интеллектуальную собственность Microsoft. Мужчина собирался заработать 7 000 долларов на установке Windows. Компьютерный специалист по почте отправил большую партию дисков, непосредственно для восстановления Windows в один компьютерный магазин во Флориде. В свою очередь магазин собирался продавать CD как лицензионную версию Windows. Таможенники задержали партию в количестве 28 тысяч коробок с восстановительными CD дисками. За каждый Лундгрен планировал получить по 25 центов.
Диск для восстановления сам по себе не является ОС. Без покупного лицензионного ключа он бесполезен. Юристы Microsoft ущерб компании оценили в $8,3 млн (за каждую копию по $299). Просьба истца была не полностью удовлетворена прокурором. Лундгрена оштрафовали на $50 тыс. Ближайшие 15 месяцев мужчина проведёт за решёткой.