Компьютерный мастер за установку Windows получил реальный срок

33-летний калифорнийский житель Эрик Лундгрен получил 15 месяцев тюрьмы, а также штраф на 50 000 долларов, за то, что он нарушил интеллектуальную собственность Microsoft. Мужчина собирался заработать 7 000 долларов на установке Windows. Компьютерный специалист по почте отправил большую партию дисков, непосредственно для восстановления Windows в один компьютерный магазин во Флориде. В свою очередь магазин собирался продавать CD как лицензионную версию Windows. Таможенники задержали партию в количестве 28 тысяч коробок с восстановительными CD дисками. За каждый Лундгрен планировал получить по 25 центов.Диск для восстановления сам по себе не является ОС. Без покупного лицензионного ключа он бесполезен. Юристы Microsoft ущерб компании оценили в $8,3 млн (за каждую копию по $299). Просьба истца была не полностью удовлетворена прокурором. Лундгрена оштрафовали на $50 тыс. Ближайшие 15 месяцев мужчина проведёт за решёткой.