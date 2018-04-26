АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы под водой: Вредители нашей планеты или посланники внеземных цивилизаций
EUR 76.18 USD 62.60
Курс валют на 27.04.2018

Компьютерный мастер за установку Windows получил реальный срок

Жителю США, пожелавшему продать партию бесплатных дисков Microsoft, дали 15 месяцев тюрьмы.

Компьютерный мастер за установку Windows получил реальный срок

33-летний калифорнийский житель Эрик Лундгрен получил 15 месяцев тюрьмы, а также штраф на 50 000 долларов, за то, что он нарушил интеллектуальную собственность Microsoft. Мужчина собирался заработать 7 000 долларов на установке Windows. Компьютерный специалист по почте отправил большую партию дисков, непосредственно для восстановления Windows в один компьютерный магазин во Флориде. В свою очередь магазин собирался продавать CD как лицензионную версию Windows. Таможенники задержали партию в количестве 28 тысяч коробок с восстановительными CD дисками. За каждый Лундгрен планировал получить по 25 центов.

Диск для восстановления сам по себе не является ОС. Без покупного лицензионного ключа он бесполезен. Юристы Microsoft ущерб компании оценили в $8,3 млн (за каждую копию по $299). Просьба истца была не полностью удовлетворена прокурором. Лундгрена оштрафовали на $50 тыс. Ближайшие 15 месяцев мужчина проведёт за решёткой.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В мае стартуют продажи нового неттопа Dell
В России Xiaomi Redmi 4X продают за 7 тысяч рублей
Blue Origin завершит испытания двигателя BE-4 к
Xiaomi обгоняет Apple по показателям продаж в
Dongfeng показала в Пекине два новых кроссовера,
Ученые: На поверхности Солнца рядом с центром
В итальянском городе запретили секс-шопы и
В Сети появилось видео с предполагаемым iPhone SE
Ученые так и не раскрыли тайну древнейшей
Индия и Франция намерены сотрудничать в рамках
Компьютерный мастер за установку Windows получил
Полиция закрыла в США самый большой платный
Анастасия Волочкова показала свои изуродованные
Обнародованы результаты первого тест-драйва
В ГИБДД экзамен на водительские права сделают
Автодорожная часть Крымского моста
Ученый поставил точку в тайне убийства Кеннеди
Карты Google Maps зафиксировали полет НЛО над
Поклонники уверены, что с годами Примадонна
Брэд Питт будет снимать фильм о секс-скандале с
Возле Кургана местные жители нашли трупы животных
Певица Наргиз отменила свои выступления в Курске
Поклонники Ани Лорак были разочарованы ее фигурой
«Лаборатория Касперского» сообщила окасательно
Поклонники во время опроса назвали кандидатуры
В Сети появился детский снимок Алексея Панина
Ольга Бузова обижена демонстративным уходом Маши
Росздравнадзор предупредил об опасности
Hubble NASA обнаружил выжившую после взрыва
Актер Армен Джигарханян впал в кому
Просмотреть все новости