Брэд Питт будет снимать фильм о секс-скандале с Харви Вайнштейном
Журналисты, расследовавшие ситуацию с секс-скандалом продюсера, были награждены Пулитцеровской премией. Брэд Питт будет снимать фильм, посвященный истории Харви Вайнштейна, но пока СМИ не знают о ее сроках выхода в прокат.
Результаты показали, что знаменитость сделал такие попытки по отношению к 70 актрисам, которые потом давали показания и рассказывали следователям свои истории. Некоторые звезды стали жертвами его домогательств, но сам Харви Вайнштейн отрицает свою причастность к сексуальным контактам по принуждению.
Студия актера приобрела права на съемки, взяв за основу реальные события, связанные с расследованием. Брэд Питт решил сделать представителей прессы главными героями картины, а также показать, как они разоблачили продюсера.