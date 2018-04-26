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Брэд Питт будет снимать фильм о секс-скандале с Харви Вайнштейном

Журналисты, расследовавшие ситуацию с секс-скандалом продюсера, были награждены Пулитцеровской премией. Брэд Питт будет снимать фильм, посвященный истории Харви Вайнштейна, но пока СМИ не знают о ее сроках выхода в прокат.

Результаты показали, что знаменитость сделал такие попытки по отношению к 70 актрисам, которые потом давали показания и рассказывали следователям свои истории. Некоторые звезды стали жертвами его домогательств, но сам Харви Вайнштейн отрицает свою причастность к сексуальным контактам по принуждению.

Брэд Питт будет снимать фильм о секс-скандале с Харви Вайнштейном


Студия актера приобрела права на съемки, взяв за основу реальные события, связанные с расследованием. Брэд Питт решил сделать представителей прессы главными героями картины, а также показать, как они разоблачили продюсера.
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Культура
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:30
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