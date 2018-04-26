«Лаборатория Касперского» сообщила окасательно самой длительной DDoS-атаки

Сотрудниками «Лаборатории Касперского» была обнаружена одна из самых продолжительных DDoS-атак за последние 3 года. Данная информация сообщается прессой, которая ссылается на переданное сообщение интернет-холдинга. Специалистами «Лаборатории Касперского» отмечается, что самая длительная атака продолжалась 297 часов. В последний раз такого рода атаку наблюдали в 2015 году. Объём других в сравнении с масштабными нападениями DDoS увеличился практически в 6 раз с 0,1 процента до 0,63 процентов.DDoS-атаки были зафиксированы в семидесяти девяти государствах. Больше всего таких атак наблюдалось в Соединённых Штатах, Южной Корее, Китайской Народной Республике. Представителями «Лаборатории Касперского» отмечается, что возврат многодневных кампаний охарактеризовать можно как одну из основных тенденций последнего времени.