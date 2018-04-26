Саша Харитонова осваивает танцы с шестом

На днях Саша опубликовала в Сети новый видеоролик из танцевального зала. Теперь блондинка посещает занятия по танцам с шестом и делает в этом направлении огромные успехи. Через несколько месяцев Харитонова обещает познать большую часть движений, после чего она порадует своих поклонников новым видео.Стоит заметить, что бывшей участнице «Дома-2» приписывают роман с режиссером Дмитрием Астраханом, в ряде фильмов которого снималась лично. По слухам, у молодых людей начались романтические отношения во время съёмок картины в Беларуси, а по возвращении в Москву Астрахан стал и дальше продвигать подопечную.