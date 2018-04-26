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Саша Харитонова осваивает танцы с шестом

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Александра Харитонова после ухода с периметра до сих пор так и не построила отношений. Девушка проживает в родительской квартире, занимаясь саморазвитием, вот только достойного мужчину встретить до сих пор не может, а может быть просто не хочет.

Саша Харитонова осваивает танцы с шестом

На днях Саша опубликовала в Сети новый видеоролик из танцевального зала. Теперь блондинка посещает занятия по танцам с шестом и делает в этом направлении огромные успехи. Через несколько месяцев Харитонова обещает познать большую часть движений, после чего она порадует своих поклонников новым видео.

Стоит заметить, что бывшей участнице «Дома-2» приписывают роман с режиссером Дмитрием Астраханом, в ряде фильмов которого снималась лично. По слухам, у молодых людей начались романтические отношения во время съёмок картины в Беларуси, а по возвращении в Москву Астрахан стал и дальше продвигать подопечную.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:37
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