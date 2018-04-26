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Поклонники во время опроса назвали кандидатуры лучших мужчин для Юлии Ковальчук

Певица решила устроить небольшой опрос для поклонников, с удовольствием принимающих участие в таком событии. Они назвали кандидатуры лучших мужчин для Юлии Ковальчук, а также не забыли написать много лестных комплиментов в ее адрес.

Исполнительница опубликовала в Instagram несколько фото, на которых позировала перед камерами с известными лицами. Она предложила фанатам оценить, с кем она выглядит самой симпатичной, после чего написать свои ответы в комментариях.

Поклонники во время опроса назвали кандидатуры лучших мужчин для Юлии Ковальчук


Подписчики не смогли сразу выбрать лучшего кандидата и устроили небольшую дискуссию. Некоторые люди подержали Игоря Верника, а другим пользователям сетей понравился Иван Ургант. Также Роберт Дениро был вне конкуренции, несмотря на свой возраст, но многие особы считают, что Юлия Ковальчук смотрится великолепно с любым мужчиной.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:10
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