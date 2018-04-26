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Поклонники Ани Лорак были разочарованы ее фигурой из-за жировых складок

Певица показала в Греции свое шоу “Дива” и решила немного отдохнуть, опубликовав в Instagram новые фото. Поклонники Ани Лорак были разочарованы ее фигурой из-за жировых складок и попросили следить за своим внешним видом.

Каждое выступление исполнительницы связано с выносливостью и отличной физической подготовкой, так что она сама неоднократно упоминала о тренировках в спортзале. Это помогает Ани Лорак держать себя в тонусе, о чем красноречиво говорят фото и видео, сделанные профессионалами. Сейчас вид артистки на фоне моря заставил многих фанатов призадуматься.

Поклонники Ани Лорак были разочарованы ее фигурой из-за жировых складок


Они не могли понять, откуда у нее возникли такие дефекты фигуры, после чего предположили, что виновником мог оказаться неудачный купальник или поза. Некоторые лица упомянули о старении звезды, потому что время берет свое, но пользователи сетей настояли, чтобы она не портила свои формы, отражающиеся на внешности.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:20
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