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В ГИБДД экзамен на водительские права сделают сложнее

Чиновники от ГИБДД собрались усложнить экзамен на водительские права: они предлагают претендентам показать вождение на практике в рамках населенного пункта.
В ГИБДД экзамен на водительские права сделают сложнее


Глава ведомства Михаил Черников рассказал, что экзамен обещает быть строгим и покажет навыки водителя в черте населенного пункта при наличии потока другого транспорта. Ведь эти умения важнее навыков вождения на «площадке». Кроме того, сейчас при сдаче экзамена большая проблема выявляется на 2-м этапе – в практическом вождении.

Сейчас подготовленный законопроект согласовывается внутри самого ГИБДД. И, как заметил глава ГИБДД, хоть большинство сотрудников «за» проект, дело внедрения его в жизнь – не такое быстрое.

Немногим ранее Черников заявил, что ГИБДД будет объединять две части практического экзамена – площадка и город – в одну. По идее подобный экзамен «даст на выходе» более умелого водителя и снизит аварийность. Сейчас подобные изменения, как уточнил руководитель ведомства, проходят обсуждения с Минобразования и науки.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 22:55
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