В ГИБДД экзамен на водительские права сделают сложнее

Глава ведомства Михаил Черников рассказал, что экзамен обещает быть строгим и покажет навыки водителя в черте населенного пункта при наличии потока другого транспорта. Ведь эти умения важнее навыков вождения на «площадке». Кроме того, сейчас при сдаче экзамена большая проблема выявляется на 2-м этапе – в практическом вождении.Сейчас подготовленный законопроект согласовывается внутри самого ГИБДД. И, как заметил глава ГИБДД, хоть большинство сотрудников «за» проект, дело внедрения его в жизнь – не такое быстрое.Немногим ранее Черников заявил, что ГИБДД будет объединять две части практического экзамена – площадка и город – в одну. По идее подобный экзамен «даст на выходе» более умелого водителя и снизит аварийность. Сейчас подобные изменения, как уточнил руководитель ведомства, проходят обсуждения с Минобразования и науки.