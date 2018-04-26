Поклонники уверены, что с годами Примадонна только молодеет

Внешность Примадонны за последние годы очень изменилась. Артистка смогла сбросить лишний вес. Стала подбирать более молодежные наряды, при этом отказалась от привычных балахонов. Не гнушается певица щеголять в коротких юбках, демонстрируя свои стройные ноги. Недавно Алла Борисовна отмечала свое шестидесятидевятилетие, однако фанаты не хотят верить в данную цифру, так как уверены, что исполнительница песен выглядит на 20 лет моложе.Примадонна в последнее время не часто выходит на люди. Каждое появление на публике у артистки вызывает бурю эмоций, а также обсуждений у ее поклонников.