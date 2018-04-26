Возле Кургана местные жители нашли трупы животных в мусорных мешках
В сетях появились сообщения, опубликованные жителями Кургана. Они нашли рядом с поселком Белый Яр трупы животных в мусорных мешках, выброшенные неизвестными лицами.
Свидетельница события заметила странное поведение щенка, испуганно бегающего возле дороги, после чего решила подойти ближе. Она заметила пакеты, внутри которых было множество трупов кошек и собак, после чего запечатлела их на камеру и показала фото людям.
Защитников животных заинтересовала такая информация, так что они решили сообщить об инциденте сотрудникам органов. Пока есть версия, что животные жили в частном питомнике, но потом владельцы решили избавиться от них таким способом.