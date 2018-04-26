Ксения Бородина не смогла ответить на унижения Александра Гобозова

Несколько дней назад произошло то, чего больше всего ждали телезрители «Дома-2». Несмотря на все клятвенные заверения и обещания в периметр «вернулся» старый Саша Гобозов - тот самый скандалист и дебошир, каким мужчина запомнился поклонникам телестройки по своим предыдущим появлениям на Поляне.Фанаты были шокированы, с какой жестокостью Саша таскал в ночном эфире по вип-дому Ольгу Жарикову. Все сразу же вспомнили Алиану Устиненко, которой ни один раз доставалась от супруга. Вот только настолько дерзко повести себя в отношении к Ксении Бородиной мужчина решился впервые.На тет-а-тете, который ведущая устроила, чтобы помирить молодых людей, Гобозов орал как бешенный и явно был не расположен к конструктивному диалогу. К слову, последней каплей для зрителей стал тот факт, что Саша фактически сбежал с тета.А в тот момент, когда Бородина решила его вернуть наотрез отказался. Самое интересное, что он не дал Ксении сказать и слова, постоянно перекрикивая ее слова и талдыча о своем.Кроме прочего, Александр сам «поставил точку» в далеко ни светском разговоре с Бородиной, швырнув в ее сторону мусорным баком. Стоит ли удивляться, что большинство телезрителей тут же встали на защиту незаслуженно обиженной Бородиной.По словам последних после такой выходки Гобозова нужно срочно гнать за ворота. Так как он окончательно потерял контроль над собой и забыл о субординации.