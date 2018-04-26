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В Сети появился детский снимок Алексея Панина

Алексей Панин, являющийся известным отечественным актером, в своем микроблоге Instagram похвастался детским снимком. Черно-белую публикацию оценили фанаты и умилились архивным фото артиста.

В Сети появился детский снимок Алексея Панина


Алексей Панин впервые обнародовал в рамках Instagram свои детские публикации и продемонстрировал, как он выглядел, будучи ребенком. Актер под детским фото написал, что он признателен вселенной за все, что у него было до сегодняшнего дня, добавив, что он счастливый человек. Многие поклонники отметили, что артист в детстве очень похож на Незнайку из произведения Николая Носова.

В Сети появился детский снимок Алексея Панина


Публикация в течение семи часов сумела собрать свыше 500 отметок «Нравится» и множество восхитительных комментариев. Фолловеры писали, что Алексей конечно счастлив, так как у него прекрасная дочка и успешная карьера. Некоторые фанаты посоветовали не обращать внимания на злые языки и интриги.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:05
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