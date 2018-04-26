В Сети появился детский снимок Алексея Панина

Алексей Панин впервые обнародовал в рамках Instagram свои детские публикации и продемонстрировал, как он выглядел, будучи ребенком. Актер под детским фото написал, что он признателен вселенной за все, что у него было до сегодняшнего дня, добавив, что он счастливый человек. Многие поклонники отметили, что артист в детстве очень похож на Незнайку из произведения Николая Носова.Публикация в течение семи часов сумела собрать свыше 500 отметок «Нравится» и множество восхитительных комментариев. Фолловеры писали, что Алексей конечно счастлив, так как у него прекрасная дочка и успешная карьера. Некоторые фанаты посоветовали не обращать внимания на злые языки и интриги.