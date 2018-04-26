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Дети Валерии сделали ей первый подарок

Валерия поведала о первом подарке, который получила от своих наследников. Трое детей певицы подарили звездной маме дорогие серьги.

Дети Валерии сделали ей первый подарок


В своем микроблоге Instagram Валерия приняла решение поделиться радостью, которую получила от первого подарка детей. Исполнительница песен рассказала, что ювелирные украшения наследники приобрели на самостоятельно заработанные финансы. Подарок растрогал знаменитость до слёз. Наиболее главным для певицы оказалась не значимость или цена серёжек, а желание порадовать маму. Фанаты Валерии назвали данный поступок достойным уважения. Поклонники отметили, что артистка правильно воспитала детей. Самым важным подписчики считают то, что деньги были самостоятельно ими заработаны.

По мнению фолловеров, Валерия заслужила такие знаки внимания от своих детей, которые данным образом ответили на вложенную в них заботу и любовь. Сейчас фанаты звезды ожидают снимок с подарком крупным планом.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:45
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