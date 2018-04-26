Козье молоко и другие виды продуктов позволят людям дожить до 100 лет - Диетологи

Они отметили, что население Сардинии имеет большое число долгожителей, потому что постоянно употребляет козье молоко вместе с овечьим сыром, томатами и бобовыми, а также в меню вошло красное вино. Жители Южной Калифорнии часто балуют себя соевым молоком, а также включили в рацион орехи, зерновые, овощи и блюда из лосося. Они постоянно употребляют авокадо вместе с другими фруктами.В Коста-Рике редко можно увидеть молочные и мясные деликатесы, зато их заменили блюда из капусты, патиссонов и тыквы. Также в меню вошел рис, чеснок и корень имбиря. Средиземноморскую диету ученые давно считают панацеей от многих болезней, так что можно разнообразить свой рацион питания такими добавками и продлить жизнь, избежав проблем с сердцем, ЖКТ и суставами.