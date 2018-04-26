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Козье молоко и другие виды продуктов позволят людям дожить до 100 лет - Диетологи

Диетологи всегда подчеркивали, что правильное питание помогает людям сохранить здоровье даже в преклонном возрасте. После исследований они выяснили, что козье молоко и другие виды продуктов, вошедшие в список, позволят им дожить до 100 лет.

Они отметили, что население Сардинии имеет большое число долгожителей, потому что постоянно употребляет козье молоко вместе с овечьим сыром, томатами и бобовыми, а также в меню вошло красное вино. Жители Южной Калифорнии часто балуют себя соевым молоком, а также включили в рацион орехи, зерновые, овощи и блюда из лосося. Они постоянно употребляют авокадо вместе с другими фруктами.

Козье молоко и другие виды продуктов позволят людям дожить до 100 лет - Диетологи


В Коста-Рике редко можно увидеть молочные и мясные деликатесы, зато их заменили блюда из капусты, патиссонов и тыквы. Также в меню вошел рис, чеснок и корень имбиря. Средиземноморскую диету ученые давно считают панацеей от многих болезней, так что можно разнообразить свой рацион питания такими добавками и продлить жизнь, избежав проблем с сердцем, ЖКТ и суставами.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:15
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