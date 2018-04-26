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Татьяна Навка сверкнула бриллиантами на вечеринке ММКФ

Жена пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова и звезда фигурного катания Татьяна Навка поразила фанатов своим платьем, в котором она посетила вечеринку ММКФ. Образ сорокатрехлетней спортсменки дополнили сияющие бриллианты.

Татьяна Навка сверкнула бриллиантами на вечеринке ММКФ


«Лучшие друзья девушек» сверкали у Татьяны Навки в сережках. Фигуристка стала настоящим украшением кинофестиваля. Кроме спортсменки вечеринку посетили практически все московские селебрити. Также на мероприятие прибыл известный режиссер и актер Никита Михалков, спортсменка и актриса Ляйсан Утяшева, шоумен Андрей Малахов, певицы Юлиана Караулова и Саша Савельвеа, а также многие другие звезды российского шоубиза.

Однако вся пышность праздника буквально меркла на фоне Татьяны Навки. Звезда ледовой арены порадовала своим платьем и украшениями не только гостей мероприятия на теплоходе Рэдисон, а также и своих фолловеров в рамках Instagram. Фото фигуристки за час сумело собрать около 3 тысяч лайков.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:56
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