Татьяна Навка сверкнула бриллиантами на вечеринке ММКФ

«Лучшие друзья девушек» сверкали у Татьяны Навки в сережках. Фигуристка стала настоящим украшением кинофестиваля. Кроме спортсменки вечеринку посетили практически все московские селебрити. Также на мероприятие прибыл известный режиссер и актер Никита Михалков, спортсменка и актриса Ляйсан Утяшева, шоумен Андрей Малахов, певицы Юлиана Караулова и Саша Савельвеа, а также многие другие звезды российского шоубиза.Однако вся пышность праздника буквально меркла на фоне Татьяны Навки. Звезда ледовой арены порадовала своим платьем и украшениями не только гостей мероприятия на теплоходе Рэдисон, а также и своих фолловеров в рамках Instagram. Фото фигуристки за час сумело собрать около 3 тысяч лайков.