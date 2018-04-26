Росздравнадзор предупредил об опасности парацетамола
Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко порекомендовал медикам предупреждать своих пациентов о вреде препаратов, в частности, парацетамола.
Глава ведомства на публичном обсуждении подчеркнул, что прием некоторых медпрепаратов чреват нежелательными реакциями организма и посоветовал медикам чаще заглядывать на сайт Росздравнадзора – подобная информация там регулярно обновляется.
По словам чиновника, прием, в частности, парацетамола, может дать осложнения на печень и токсический эффект.
Поэтому врачи обязаны предупреждать человека о побочных реакциях, назначая ему лекарство.
К слову, по мнению ВОЗ, миллионы человек погибнут в результате устойчивости их организмов к антибиотикам.
Глава ведомства на публичном обсуждении подчеркнул, что прием некоторых медпрепаратов чреват нежелательными реакциями организма и посоветовал медикам чаще заглядывать на сайт Росздравнадзора – подобная информация там регулярно обновляется.
По словам чиновника, прием, в частности, парацетамола, может дать осложнения на печень и токсический эффект.
Поэтому врачи обязаны предупреждать человека о побочных реакциях, назначая ему лекарство.
К слову, по мнению ВОЗ, миллионы человек погибнут в результате устойчивости их организмов к антибиотикам.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:00