Ксения Бородина выжила из проекта Ольгу Бузову

«Сегодня появлюсь на экране пораньше, в 22:00 в #Comedy Баттл. В этом году юмористы борются за 5 миллионов. А сегодня - за выход в полуфинал. Смотрим и смеёмся..», - сообщила Ксения многочисленным подписчикам.

«А что тебе Бузова то сделала? Никак не можешь успокоиться, что она куда известней тебя?», «Ольге просто некогда, вот ее и подменили вас! Уверена только на время! Так что не стоит так шутить!», «Причем тут Бузова? Ааа..ты этим хештегом к себе внимание просто привлекаешь?», - активно продолжают писать злопыхатели.



Ни для кого не является секретом то, что конфликты между знаменитостями прославленного телеканала «ТНТ» начали возникать уже давно, однако о них по-прежнему не принято говорить вслух.И вот на днях в Сети появилась информация, которая по всей видимости подольет масла в и без того пылающий огонь споров и разногласий. Дело в том, что Бородина заняла кресло члена жюри в одном популярном комедийном телепроекте «Камеди Баттл» 2018 года.Нужно сказать, что больше внимания пользователей социальной сети привлек не сам пост-обращение Бородиной к поклонникам, а то, как она завершила его. Ведь ТВ-звезда поставила в конце шутливый хештег #подсиделабузову.Стоит отметить, что множество недоброжелателей не могли не обратить внимание на хештег Ксении. Они просто-таки принялись забрасывать телеведущую скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» нелицеприятными высказываниями, в которых они поинтересовались, что ей сделала Ольга Бузова, что она решила так подшутить над ней.