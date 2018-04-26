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Ксения Бородина выжила из проекта Ольгу Бузову

Известнейшей теледиве Ксении Бородиной удалось убрать с насиженного места свою поющую коллегу Ольгу Бузову.

Ни для кого не является секретом то, что конфликты между знаменитостями прославленного телеканала «ТНТ» начали возникать уже давно, однако о них по-прежнему не принято говорить вслух.

Ксения Бородина выжила из проекта Ольгу Бузову

И вот на днях в Сети появилась информация, которая по всей видимости подольет масла в и без того пылающий огонь споров и разногласий. Дело в том, что Бородина заняла кресло члена жюри в одном популярном комедийном телепроекте «Камеди Баттл» 2018 года.

«Сегодня появлюсь на экране пораньше, в 22:00 в #Comedy Баттл. В этом году юмористы борются за 5 миллионов. А сегодня - за выход в полуфинал. Смотрим и смеёмся..», - сообщила Ксения многочисленным подписчикам.

Нужно сказать, что больше внимания пользователей социальной сети привлек не сам пост-обращение Бородиной к поклонникам, а то, как она завершила его. Ведь ТВ-звезда поставила в конце шутливый хештег #подсиделабузову.

Ксения Бородина выжила из проекта Ольгу Бузову

Стоит отметить, что множество недоброжелателей не могли не обратить внимание на хештег Ксении. Они просто-таки принялись забрасывать телеведущую скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» нелицеприятными высказываниями, в которых они поинтересовались, что ей сделала Ольга Бузова, что она решила так подшутить над ней.

«А что тебе Бузова то сделала? Никак не можешь успокоиться, что она куда известней тебя?», «Ольге просто некогда, вот ее и подменили вас! Уверена только на время! Так что не стоит так шутить!», «Причем тут Бузова? Ааа..ты этим хештегом к себе внимание просто привлекаешь?», - активно продолжают писать злопыхатели.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:01
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