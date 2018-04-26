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Потери бизнеса вследствие блокировки Telegram могут превысить $2 млрд

Борьба Роскомнадзора с работой на территории Российской Федерации мессенджера Telegram является причиной многочисленных сбоев в функционировании ряда компаний, а также сервисов.

Потери бизнеса вследствие блокировки Telegram могут превысить $2 млрд


В свою очередь общая сумма полученных убытков от блокировки современного приложения Telegram превысить может два миллиарда американских долларов. Представителями Роскомнадзора обнародована информация, что им поступило свыше 46 000 различных жалоб касательно мер по осуществлённой перманентной блокировке приложения П. Дурова. Данные жалобы стали причиной многочисленных сбоев в работе ряда сервисов. Компанией-разработчиком программного обеспечения Flexbby оценён ущерб от массовой проведённой провайдерами блокировки IP-адресов, по настоянию Роскомнадзора. От этих действий пострадали не меньше 400 различных организаций.

Из-за некоторых принятых мер касательно блокировки Telegram, в ряде компаний РФ наблюдались частые сбои в информационных хранилищах, с проводимыми интернет-платежами, взаимодействием с клиентской базой, банковскими системами.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 20:55
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