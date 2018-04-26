Ученые: Неправильное питание становится виновником возникновения артрита у людей с лишним весом

Раньше медики считали, что заболевание возникает после пережитого стресса, однако новые исследования показали, что важно сохранять нормальный баланс микроорганизмов. Ученые провели опыты на грызунах, которых кормили продуктами с большим содержанием жиров. Через 12 недель группа особей имела ожирение вместе с диабетом, а также процентное содержание жировых отложений в организме удвоилось по сравнению с их сородичами.Грызуны после такого рациона почти не имели полезных бактерий, но у них усилились воспалительные процессы в суставах, после чего стали заметны симптомы недуга. Специалисты заметили, что олигофруктоза помогла тучным мышам избавиться от проблемы и снизить негативное влияние лишнего веса на микрофлору кишечника.