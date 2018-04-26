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Новый сервис проверки контрагентов был добавлен Промсвязьбанком в мобильный банк

Директором электронного среднего/малого бизнеса Промсвязьбанка Иваном Паткиным было отмечено, что такой новый сервис Промсвязьбанка поможет потенциальным клиентам банковской организации осуществлять проверку своих подрядчиков в рамках введения реквизитов для осуществления оплаты. Благодаря этому будет уменьшен риск возможных финансовых потерь вследствие взаимодействия с контрагентами, которые являются неблагонадежными.
Новый сервис проверки контрагентов был добавлен Промсвязьбанком в мобильный банк

Пользователям Промсвязьбанка благодаря использованию системы проверки контрагентов «Светофор» предоставляется возможность провести первичный анализ на благонадежность контрагентов. Новая функция от ПСб доступной стала для потенциальных клиентов среднего/малого бизнеса Промсвязьбанка вместе с выходом на устройствах iOS, а также Android обновления для современного мобильного банка «Мой Бизнес».

Мобильный банк ПСб «Мой Бизнес» является мобильным приложением для клиентов малого/среднего бизнеса. Данное приложение доступно для мобильных устройств на операционках Android/IOS. В мобильном банке Промсвязьбанка интегрировали привычные опции: осуществление платежей, выписка по всем имеющимся счетам, аналитика движений по банковским счетам, поиск документов за определённый период/по различным параметрам, подключение продуктов.

Стоит отметить, что помимо всего прочего клиенты банка с установкой данного обновления имеют возможность подключения услуги sms-информирования. Также пользователи могут уведомить контрагента во время осуществления платежа. Для этого можно использовать мобильный телефон либо электронную почту.
Открыть счет и воспользоваться новым сервисом можно по ссылке.
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:41
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