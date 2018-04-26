Россиийских жителей оставят без торговых центров 

Прокурорами проверено свыше 2 000 объектов в ряде российских регионов. В определённых ТЦ Пензенской обл. не работали системы дымоудаления, пожарные сигнализации, отсутствовали эвакуационные выходы, источники противопожарного наружного водоснабжения. Судами была запрещена эксплуатация пяти центров. В свою очередь ТЦ закроют до устранения нарушений. Прокурорами проводятся проверки исполнения законодательства в отношении пожарной безопасности в действующих торгово-развлекательных центрах разных российских регионов. После обращений прокуроров в Ставропольском крае закрыли двадцать ТЦ. В Забайкальском крае приостановлена работа 2 развлекательных центров.По одному ТЦ закрыли в Рязанской обл. и в Сыктывкаре. Прокуроры в суды всего отправили 127 заявлений, включая требования о приостановке деятельности. Правоохранителями возбуждено около 1 400 дел про административные правонарушения.