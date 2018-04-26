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Ученые выяснили, что противозачаточные таблетки могут сильно навредить здоровью

Ученые утверждают, что противозачаточные таблетки у женщин, страдающих генной мутацией, могут вызвать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые выяснили, что противозачаточные таблетки могут сильно навредить здоровью


Медики из генетического центра Genotek выявили опасность, которую несут в себе оральные контрацептивы для женщин в возрасте 20-45 лет. Большое количество женщин такого возраста являются носителями мутированного гена F5 – мутации Лейдена. Оказывается, противозачаточные таблетки при наличии подобной мутации повышают риск развития тромбоза в 35 раз. Тогда как при приеме таких контрацептивов обычной женщиной риск тромбоза повышается в 3,8 раз. Заболевание считается очень опасным, так как оторвавшийся тромб с кровотоком передвигается и может закупорить жизненноважные сосуды, что приводит к внезапной смерти.

Так что перед назначением оральных контрацептивов женщине рекомендуется провести генетический анализ на мутацию Лейдена и при ее наличии от такого способа предохранения от беременности лучше отказаться полностью.
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Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:25
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