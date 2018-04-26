Ученые выяснили, что противозачаточные таблетки могут сильно навредить здоровью

Медики из генетического центра Genotek выявили опасность, которую несут в себе оральные контрацептивы для женщин в возрасте 20-45 лет. Большое количество женщин такого возраста являются носителями мутированного гена F5 – мутации Лейдена. Оказывается, противозачаточные таблетки при наличии подобной мутации повышают риск развития тромбоза в 35 раз. Тогда как при приеме таких контрацептивов обычной женщиной риск тромбоза повышается в 3,8 раз. Заболевание считается очень опасным, так как оторвавшийся тромб с кровотоком передвигается и может закупорить жизненноважные сосуды, что приводит к внезапной смерти.Так что перед назначением оральных контрацептивов женщине рекомендуется провести генетический анализ на мутацию Лейдена и при ее наличии от такого способа предохранения от беременности лучше отказаться полностью.