Экс-участница «Дома-2» Маргарита Марсо (Агибалова) дала совет Ольге Рапунцель

«Когда забываешь, что тебя снимают, ссоры неизбежны..», - заявляет Маргарита.

«Конечно, что Оля постоянно высказывает свое мнение.. Я всегда делала так, как считала нужным, и училась на своих ошибках. Пока не набьешь шишки, не осознаешь все..», - пишет Маргарита.

«Только взаимопонимание с двух сторон поможет наладить мир между близкими людьми!», - завершила свой пост-обращение бывшая участница «Дома-2».

По словам экс-звезды телестройки, она очень хорошо понимает, как сложно жить под постоянным прицелом видеокамер, которые в любой неподходящий момент могут снять ситуацию, когда ты в порыве гнева переступаешь ту самую грань общения со своими близкими и родными людьми, которую нарушать как раз никогда нельзя.Именно поэтому Марсо решила написать на официальной страничке телепроекта «Дом-2» пост-обращение к Ольге Рапунцель. Девушка заявила, что понимает, почему на эмоциях «бренд» телешоу может позволить себе высказать то или иное мнение, которое следовало бы оставить при себе.Брюнетка заявила, что считает ненормальным то, что Рапунцель рассказывает на проекте все подробности ее скандалов и склоков, которые возникают вне Периметра с Дмитрием Дмитренко.В конце своего обращения Маргарита решила дать совет Ольге. Девушка заявила, что в первую очередь Рапунцель должна разобраться в себе и со своим мужем, ведь если со стороны Дмитрия не появится уважение к членам ее семьи, то, по словам Марсо, совсем скоро Дмитренко начнет относится также и к «бренду» телешоу.