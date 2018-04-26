Рустам Солнцев назвал Данилу Козловкого слабаком по сравнению с Ольгой Бузовой
Экс-участник «Дом-2», а нынче шоумен Рустам Солнцев известен своими резкими высказываниями в адрес отечественных знаменитостей и в очередном впуске своей рубрики «Добрый Руся» раскритиковал Данилу Козловского.
Режиссерский дебют известного актера вызвал немало толков среди его коллег и зрителей, причем многие из разговоров носили негативный характер и Данила Козловский в одном из интервью признался, что готов уехать из России, так как тут его таланты оценить не способны.
Рустам Солнцев со свойственной ему безапелляционностью предположил. Что если бы Данила прочитал, что пишут люди в адрес Ольги Бузовой в течение одного часа, то Козловский бы вздернулся.
«Оказалось, что этот человек, который играет крутых героев - слабачок. Обиделся вплоть до того, что стал угрожать отъездом из страны. Чтобы он ответил, если бы прочитал, что пишут люди, например, в течение одного часа Оленьке Бузовой? Я думаю, он бы вздернулся. Удачи, братишка! И ты там держись, держись», - размышлял Солнцев.
Фанаты шоумена поддержали его во мнении, и согласились, что «Козловский никакущий актер и неинтересный человек, аморфный и флегматичный».
Тогда как хейтеры отметили, что Солнцев пиарится в основном за счет других знаменитостей, а сам по себе ничего не представляет.
Режиссерский дебют известного актера вызвал немало толков среди его коллег и зрителей, причем многие из разговоров носили негативный характер и Данила Козловский в одном из интервью признался, что готов уехать из России, так как тут его таланты оценить не способны.
Рустам Солнцев со свойственной ему безапелляционностью предположил. Что если бы Данила прочитал, что пишут люди в адрес Ольги Бузовой в течение одного часа, то Козловский бы вздернулся.
«Оказалось, что этот человек, который играет крутых героев - слабачок. Обиделся вплоть до того, что стал угрожать отъездом из страны. Чтобы он ответил, если бы прочитал, что пишут люди, например, в течение одного часа Оленьке Бузовой? Я думаю, он бы вздернулся. Удачи, братишка! И ты там держись, держись», - размышлял Солнцев.
Фанаты шоумена поддержали его во мнении, и согласились, что «Козловский никакущий актер и неинтересный человек, аморфный и флегматичный».
Тогда как хейтеры отметили, что Солнцев пиарится в основном за счет других знаменитостей, а сам по себе ничего не представляет.