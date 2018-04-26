Рустам Солнцев назвал Данилу Козловкого слабаком по сравнению с Ольгой Бузовой

Режиссерский дебют известного актера вызвал немало толков среди его коллег и зрителей, причем многие из разговоров носили негативный характер и Данила Козловский в одном из интервью признался, что готов уехать из России, так как тут его таланты оценить не способны.Рустам Солнцев со свойственной ему безапелляционностью предположил. Что если бы Данила прочитал, что пишут люди в адрес Ольги Бузовой в течение одного часа, то Козловский бы вздернулся., - размышлял Солнцев.Фанаты шоумена поддержали его во мнении, и согласились, что «Козловский никакущий актер и неинтересный человек, аморфный и флегматичный».Тогда как хейтеры отметили, что Солнцев пиарится в основном за счет других знаменитостей, а сам по себе ничего не представляет.