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Рустам Солнцев назвал Данилу Козловкого слабаком по сравнению с Ольгой Бузовой

Экс-участник «Дом-2», а нынче шоумен Рустам Солнцев известен своими резкими высказываниями в адрес отечественных знаменитостей и в очередном впуске своей рубрики «Добрый Руся» раскритиковал Данилу Козловского.

Режиссерский дебют известного актера вызвал немало толков среди его коллег и зрителей, причем многие из разговоров носили негативный характер и Данила Козловский в одном из интервью признался, что готов уехать из России, так как тут его таланты оценить не способны.

Рустам Солнцев назвал Данилу Козловкого слабаком по сравнению с Ольгой Бузовой

Рустам Солнцев со свойственной ему безапелляционностью предположил. Что если бы Данила прочитал, что пишут люди в адрес Ольги Бузовой в течение одного часа, то Козловский бы вздернулся.

«Оказалось, что этот человек, который играет крутых героев - слабачок. Обиделся вплоть до того, что стал угрожать отъездом из страны. Чтобы он ответил, если бы прочитал, что пишут люди, например, в течение одного часа Оленьке Бузовой? Я думаю, он бы вздернулся. Удачи, братишка! И ты там держись, держись», - размышлял Солнцев.

Рустам Солнцев назвал Данилу Козловкого слабаком по сравнению с Ольгой Бузовой

Фанаты шоумена поддержали его во мнении, и согласились, что «Козловский никакущий актер и неинтересный человек, аморфный и флегматичный».

Тогда как хейтеры отметили, что Солнцев пиарится в основном за счет других знаменитостей, а сам по себе ничего не представляет.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:21
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