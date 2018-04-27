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В Липецке открылся первый в России завод по производству картофеля фри

Открыла завод по производству картофеля фри группа компаний «Белая Дача» в сотрудничестве с международным агрохолдингом Lamb Weston Meijer. Основным покупателем продукции предприятия станет сеть российского McDonald's.

В Липецке открылся первый в России завод по производству картофеля фри


Липецкий завод по переработке картофеля явился первой перерабатывающей площадкой этого направления в России. Инвестиционная составляющая данного проекта – около 8,7 млрд рублей. В результате создано 218 новых рабочих мест. На проектную мощность (200 тыс. т картофеля в год) предприятие выйдет к концу 2019 года.

Председатель совета директоров McDonald’s в России Хамзат Хасбулатов отмечает, что завод на 98% удовлетворит потребности внутреннего потребления предприятиями фаст-фуда, и нужда в импорте через полтора года практически отпадет.

Группа компаний «Белая Дача» намеревалась внедрить идею запуска такого завода еще в 2014 году. Но проект пришлось отложить из-за европейских санкций: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отказался тогда участвовать в проекте. Возобновили работы над проектом в 2016 году совместно с Lamb Weston Meijer.
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Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 08:05
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