Бельгия отнесла FIFA 18, Overwatch и CS:GO к категории запрещенных азартных игр

Ход делу уже дан и если выяснится, что среди жертв издателей определят лиц, которые запрещены законодательством, то данное неблагоприятное обстоятельство автоматически увеличивает наказание вдвое. Европейской и американской комиссиями, немногим ранее, уже озвучены собственные выводы, где есть утверждение, что отнести указанные выше игры к категории азартных никак не получается. Со своей стороны, членами бельгийской комиссии обращается внимание на факты нечестной игровой практики, что и послужило основанием признать озвученные релизы к категории азартных игр, приравнивая их к уровню покера и слот - машин.Как рассказали эксперты, Бельгией создан важный прецедент, и ее примеру, скорее всего, последуют некоторые европейские страны, которыми так же будет рассматриваться вопрос о запрете названных онлайн-игр в будущем.