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Бельгия отнесла FIFA 18, Overwatch и CS:GO к категории запрещенных азартных игр

Игровой комиссией Бельгии принято решение относительно определенного ряда компьютерных онлайн-шутерой, где конкретно указываются, что к категории азартных игр относится спортивный симулятор FIFA 18, а так же игры Overwatch и CS:GO. Как считают члены комиссии, издателями указанных игр грубо нарушается законодательство страны. В настоящее время им угрожают штрафами, размер которых достигает 800000 евро, а возможно и более строгое наказание, условия которого предполагают лишение свободы до пяти лет.

Ход делу уже дан и если выяснится, что среди жертв издателей определят лиц, которые запрещены законодательством, то данное неблагоприятное обстоятельство автоматически увеличивает наказание вдвое. Европейской и американской комиссиями, немногим ранее, уже озвучены собственные выводы, где есть утверждение, что отнести указанные выше игры к категории азартных никак не получается. Со своей стороны, членами бельгийской комиссии обращается внимание на факты нечестной игровой практики, что и послужило основанием признать озвученные релизы к категории азартных игр, приравнивая их к уровню покера и слот - машин.

Бельгия отнесла FIFA 18, Overwatch и CS:GO к категории запрещенных азартных игр


Как рассказали эксперты, Бельгией создан важный прецедент, и ее примеру, скорее всего, последуют некоторые европейские страны, которыми так же будет рассматриваться вопрос о запрете названных онлайн-игр в будущем.
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Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:55
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