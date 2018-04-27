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Отказ от вредных привычек, физическая нагрузка и другие способы помогут людям избежать инсульта - Медики

Медики отметили, что сейчас инсульт стал недугом, поражающим много молодых людей, после чего решили составить список самых эффективных способов его профилактики. Сюда вошли отказ от вредных привычек, физическая нагрузка и другие важные меры.

Курение и употребление спиртного негативно отражаются на эластичности сосудов, после чего плохое кровообращение может стать причиной недостатка кислорода в головном мозге и вызвать недуг. Движение кроме тренировки сердечной мышцы позволяет людям очистить свой организм, так что врачи рекомендуют ежедневно проходить 7-километровое расстояние или выбирать для себя посильные спортивные занятия.

Отказ от вредных привычек, физическая нагрузка и другие способы помогут людям избежать инсульта - Медики


Вредные продукты с большим количеством холестерина тоже становятся виновниками развития инсульта. Нормальный отдых важен для здоровья, потому что постоянное напряжение и плохой сон вызывают хронические болезни. Кроме 7-часового сна стоит избавиться от стрессовых ситуаций. Медики советуют контролировать свои эмоции и больше улыбаться.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:10
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