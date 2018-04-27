Отказ от вредных привычек, физическая нагрузка и другие способы помогут людям избежать инсульта - Медики

Курение и употребление спиртного негативно отражаются на эластичности сосудов, после чего плохое кровообращение может стать причиной недостатка кислорода в головном мозге и вызвать недуг. Движение кроме тренировки сердечной мышцы позволяет людям очистить свой организм, так что врачи рекомендуют ежедневно проходить 7-километровое расстояние или выбирать для себя посильные спортивные занятия.Вредные продукты с большим количеством холестерина тоже становятся виновниками развития инсульта. Нормальный отдых важен для здоровья, потому что постоянное напряжение и плохой сон вызывают хронические болезни. Кроме 7-часового сна стоит избавиться от стрессовых ситуаций. Медики советуют контролировать свои эмоции и больше улыбаться.