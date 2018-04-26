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Хейтеры представили схему ног Ксении Бородиной

Популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала в своем Instagram снимок, где она запечатлена в ярком брючном костюме.

По словам знаменитости, она в этом костюме любимого бренда «может оставаться по-весеннему яркой и одновременно элегантной».

Хейтеры представили схему ног Ксении Бородиной

На странице звезды телестройки поклонники привычно восхитились красотой и свежестью своего кумира, тогда как в одной из тематических групп «длинноногую лань» Бородину откровенно высмеяли.

«Честное слово, она здесь как на ходулях стоит», «Нееее вы фсе фрете!!! Она длинноногая лань!», «Ну у нее там и платформа/каблук и ракурс такой. А вообще, дайте нам, карликам, хотя бы иногда иметь супер длинные ноги», - потешались над Ксенией хейтеры.

Хейтеры представили схему ног Ксении Бородиной

Кое-кто даже нарисовал схемы ног Бородиной: на одной из картинок ступни ведущей оказались высоко над землей, а на другой ее ноги состояли из 8 пунктов.

Хейтеры представили схему ног Ксении Бородиной

Зная мстительный характер ведущей реалити-шоу, можно предположить, что Ксения Бородина даст достойный отпор обидчикам.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:02
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