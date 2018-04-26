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Младшая дочь Ксении Бородиной примерила папаху Хабиба Нурмагомедова

Супруг известнейшей теледивы Ксении Бородиной – Курбан Омаров порадовал своих многочисленных подписчиков свежей фотографией 2-летней Теоны Курбановны.

Муж телеведущей эпатажно-известного реалити-шоу «Дом-2» по-прежнему любит веселить своих поклонников новыми фотографиями и видеороликами, главной героиней которых оказывается его самая маленькая наследница.

Младшая дочь Ксении Бородиной примерила папаху Хабиба Нурмагомедова

С недавних пор, а если быть точнее после ликвидации одного из бизнес-предприятий Курбана Омарова, 38-летний мужчина принялся довольно много времени посвящать своему семейству, а именно младшей дочери Тее.

Каждый день супруг Бородиной выкладывает у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежие снимки и ролики, главным персонажем которых очень часто оказывается именно Тея.

Несколько часов назад бизнесмен опубликовал в Сеть новое фото маленькой Курбановны. На снимке 2-летняя Теона запечатлена, по словам Омарова, в папахе самого Хабиба Нурмагомедова – российского бойца смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC.

«Салам алейкум, Хабиба не видели? #горянка», - подписал Курбан новую фотографию.


Младшая дочь Ксении Бородиной примерила папаху Хабиба Нурмагомедова

Нужно сказать, что свежее фото самой младшей наследницы звездного семейства Бородиной-Омарова очень понравилось пользователям Сети, ведь всего за пару часов оно набрало больше 100 тысяч лайков и большое количество положительных комментариев.

«Красотуля в папахе», «В Теонку вся страна влюблена!!!Обожаю эту зайку», «Курбан, это из серии: что не одень, ВСЁ К ЛИЦУ! Теона очень позитивный ребёнок!», «Какой милый барашка!!!», «Ой папина горянка!», - пишут поклонники семьи Ксении и Курбана.

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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:56
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