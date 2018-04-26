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Ольга Бузова показывает Денчику «свой» отель в Сочи

На днях популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram видео, в котором показывает известному блогеру, а заодно и своим подписчикам апартаменты, в которых поселилась в Сочи.

Лица Денчика как всегда не видно, но это не мешает ему полноценно общаться с супер-звездой.

Ольга Бузова показывает Денчику «свой» отель в Сочи

Ольга встретила медийного персонажа босиком и милостиво разрешила охране пропустить парня в номер.

В ходе «экскурсии» Бузова нечаянно оговорилась и назвала отель своим, хотя имела ввиду, что это ее любимый отель в Сочи.

«Сочи, как же у вас круто, жаль, что прилетела только на один вечер...Сегодня играем у вас «Мужчина нарасхват», а Денчик меня и тут нашел. Соскучились по нашим видео?», - подписала видео Ольга.

Поклонникам Ольги понравилась мелодия, сопровождавшая сюжет, кепка и номер в отеле. Многие из фолловеров были бы не прочь отдохнуть с таким шиком, однако признаются, что жизнь там «дорогущая».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:38
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