Ольга Бузова показывает Денчику «свой» отель в Сочи
На днях популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram видео, в котором показывает известному блогеру, а заодно и своим подписчикам апартаменты, в которых поселилась в Сочи.
Лица Денчика как всегда не видно, но это не мешает ему полноценно общаться с супер-звездой.
Ольга встретила медийного персонажа босиком и милостиво разрешила охране пропустить парня в номер.
В ходе «экскурсии» Бузова нечаянно оговорилась и назвала отель своим, хотя имела ввиду, что это ее любимый отель в Сочи.
«Сочи, как же у вас круто, жаль, что прилетела только на один вечер...Сегодня играем у вас «Мужчина нарасхват», а Денчик меня и тут нашел. Соскучились по нашим видео?», - подписала видео Ольга.
Поклонникам Ольги понравилась мелодия, сопровождавшая сюжет, кепка и номер в отеле. Многие из фолловеров были бы не прочь отдохнуть с таким шиком, однако признаются, что жизнь там «дорогущая».
Лица Денчика как всегда не видно, но это не мешает ему полноценно общаться с супер-звездой.
Ольга встретила медийного персонажа босиком и милостиво разрешила охране пропустить парня в номер.
В ходе «экскурсии» Бузова нечаянно оговорилась и назвала отель своим, хотя имела ввиду, что это ее любимый отель в Сочи.
«Сочи, как же у вас круто, жаль, что прилетела только на один вечер...Сегодня играем у вас «Мужчина нарасхват», а Денчик меня и тут нашел. Соскучились по нашим видео?», - подписала видео Ольга.
Поклонникам Ольги понравилась мелодия, сопровождавшая сюжет, кепка и номер в отеле. Многие из фолловеров были бы не прочь отдохнуть с таким шиком, однако признаются, что жизнь там «дорогущая».