Ольга Бузова показывает Денчику «свой» отель в Сочи

Лица Денчика как всегда не видно, но это не мешает ему полноценно общаться с супер-звездой.Ольга встретила медийного персонажа босиком и милостиво разрешила охране пропустить парня в номер.В ходе «экскурсии» Бузова нечаянно оговорилась и назвала отель своим, хотя имела ввиду, что это ее любимый отель в Сочи., - подписала видео Ольга.Поклонникам Ольги понравилась мелодия, сопровождавшая сюжет, кепка и номер в отеле. Многие из фолловеров были бы не прочь отдохнуть с таким шиком, однако признаются, что жизнь там «дорогущая».