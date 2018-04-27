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В Москве оштрафовали бизнесмена за запах шаурмы

В Москве оштрафовали бизнесмена, из ларька которого доносился очень сильный запах шаурмы. Роспотребнадзор объяснил, что в павильоне была неправильно установлена вентиляция.

В Москве оштрафовали бизнесмена за запах шаурмы


Из-за неправильно установленной вентиляции специфический запах еды попадал в квартиры местных жителей, а также распространялся по району Черемушки. Производителю шаурмы был предъявлен штраф в размере двух тысяч рублей. Также предпринимателя обязали до седьмого мая текущего года отремонтировать вентиляцию.

Протокол на бизнесмена составили по статье РФ за «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, жилых помещений, сооружений, зданий и транспорта». Специалисты уточнили, что за прошедший год москвичи пожаловались на запахи в ведомство пятьдесят четыре раза, распространяющиеся от торговой точки фастфуда.
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Общество / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:00
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