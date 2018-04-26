В Екатеринбурге школьницы в коротких юбках были вынуждены маршировать в сугробах

Родителей крайне возмутило то, что девочки в балетках и коротких юбках шагали по снегу. Невзирая на плохие погодные условия, организаторы конкурса отказались переносить мероприятие. Они в своё оправдание заявляют, что тем, кто отказывался шагать по снегу и сильно возмущался, предлагали записать свое выступление в домашних условиях. По словам организаторов, в помещении нет условий для прохождения маршем.Педагоги поведали, что дети сами настаивали, чтобы раздеться и продемонстрировать свою форму, выйдя на заснеженную площадку. В местном сегменте соцсетей раскритиковали пренебрежительное отношение касательно здоровья детей.