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В РФ чтят память жертв аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 26 апреля, в РФ чтят память погибших в результате катастрофы, которая произошла на Чернобыльской АЭС. В некоторых городах России проходят траурные панихиды по жертвам аварии.

В РФ чтят память жертв аварии на Чернобыльской АЭС


Стоит напомнить, что в Киевской области в ночь на двадцать шестое апреля 1986 года на четвёртом блоке Чернобыльской атомной электростанции произошла масштабная авария. Вследствие неисправности в энергоблоке взорвался ядерный реактор блока. В результате этого в окружающую среду попало большое количество радиоактивных частиц. Самое большее пострадавшими от радиации стали области Севера Украины, западная часть России, а также Белоруссия.

Двенадцать украинских областей, площадью в 5 000 кв., были поражены радиацией. Также в Белоруссии от радиоактивного заражения пострадали свыше 46 000 кв. территорий страны. После аварии за 3 месяца от лучевой болезни пострадали более 100 человек, а 31 ликвидатор катастрофы расстался с жизнью.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 07:45
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