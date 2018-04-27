В РФ чтят память жертв аварии на Чернобыльской АЭС

Стоит напомнить, что в Киевской области в ночь на двадцать шестое апреля 1986 года на четвёртом блоке Чернобыльской атомной электростанции произошла масштабная авария. Вследствие неисправности в энергоблоке взорвался ядерный реактор блока. В результате этого в окружающую среду попало большое количество радиоактивных частиц. Самое большее пострадавшими от радиации стали области Севера Украины, западная часть России, а также Белоруссия.Двенадцать украинских областей, площадью в 5 000 кв., были поражены радиацией. Также в Белоруссии от радиоактивного заражения пострадали свыше 46 000 кв. территорий страны. После аварии за 3 месяца от лучевой болезни пострадали более 100 человек, а 31 ликвидатор катастрофы расстался с жизнью.