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Умер звезда телесериала «Сваты» - актер Олег Треповский

В Киеве 26 апреля ушел из жизни актер театра и кино, народный артист Украины Олег Треповский. Артист умер на пятьдесят третьем году жизни. Причина его кончины не уточняется.

Умер звезда телесериала «Сваты» - актер Олег Треповский

С 1992 года Олег Треповский входил в труппу Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки. Актер снялся во многих кинофильмах и телесериалах, в том числе в лентах «Слуга народа», «Сваты» и «День рождении Буржуя».

В прошедшем году, за сыгранную роль в киноленте «Голден лав» Павла Острикова, артиста номинировали на украинскую кинопремию «Золотая Дзига».
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:49
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