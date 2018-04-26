Умер звезда телесериала «Сваты» - актер Олег Треповский
В Киеве 26 апреля ушел из жизни актер театра и кино, народный артист Украины Олег Треповский. Артист умер на пятьдесят третьем году жизни. Причина его кончины не уточняется.
С 1992 года Олег Треповский входил в труппу Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки. Актер снялся во многих кинофильмах и телесериалах, в том числе в лентах «Слуга народа», «Сваты» и «День рождении Буржуя».
В прошедшем году, за сыгранную роль в киноленте «Голден лав» Павла Острикова, артиста номинировали на украинскую кинопремию «Золотая Дзига».