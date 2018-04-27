В Минобрнауки забраковали треть школьных учебников

Решение принято по итогам дополнительной экспертизы, которая была проведена в РАО (Российской академии образования). О.Ю. Васильева, являющаяся Министром образования и науки РФ, заявила, что из Российской академии образования были получены результаты дополнительной экспертизы - это 1 117 заключений, из которых только 781 являются положительными. Что наглядно показывает эффективность государственной экспертизы.Министерством образования будут направлены все заключения, которые получены от РАО, для детального анализа в Научно-методический совет по учебникам. Итоги подведут на ближайшем заседании Совета.