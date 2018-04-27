В Минобрнауки забраковали треть школьных учебников
На дополнительную экспертизу направили более 1 800 учебников, которые претендуют на включение в ФПУ (Федеральный перечень учебников). Однако экспертиз проведено меньше, так как часть учебной литературы выпускается сериями. По результатам 30 процентов учебников получили от экспертов отрицательные отзывы.
Решение принято по итогам дополнительной экспертизы, которая была проведена в РАО (Российской академии образования). О.Ю. Васильева, являющаяся Министром образования и науки РФ, заявила, что из Российской академии образования были получены результаты дополнительной экспертизы - это 1 117 заключений, из которых только 781 являются положительными. Что наглядно показывает эффективность государственной экспертизы.
Министерством образования будут направлены все заключения, которые получены от РАО, для детального анализа в Научно-методический совет по учебникам. Итоги подведут на ближайшем заседании Совета.