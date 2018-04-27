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В Минобрнауки забраковали треть школьных учебников

На дополнительную экспертизу направили более 1 800 учебников, которые претендуют на включение в ФПУ (Федеральный перечень учебников). Однако экспертиз проведено меньше, так как часть учебной литературы выпускается сериями. По результатам 30 процентов учебников получили от экспертов отрицательные отзывы.

В Минобрнауки забраковали треть школьных учебников


Решение принято по итогам дополнительной экспертизы, которая была проведена в РАО (Российской академии образования). О.Ю. Васильева, являющаяся Министром образования и науки РФ, заявила, что из Российской академии образования были получены результаты дополнительной экспертизы - это 1 117 заключений, из которых только 781 являются положительными. Что наглядно показывает эффективность государственной экспертизы.

Министерством образования будут направлены все заключения, которые получены от РАО, для детального анализа в Научно-методический совет по учебникам. Итоги подведут на ближайшем заседании Совета.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 07:30
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