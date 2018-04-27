В Шотландии Овертонский мост стал местом гибели 600 собак

Ученые отметили, что все жертвы аномальной зоны выбирают для себя одно место, а также среди животных есть много пород, имеющих длинные морды. Власти даже поставили табличку, предупреждающую владельцев домашних питомцев об опасности, а эксперты предположили, что собаки могут слышать запах мочи норок или случайно падать вниз, не различая цвет моста и его фона.Писатель Пол Оуэнс после личного расследования инцидентов выяснил, что в городе было замечено много паранормальных явлений, описанных в средневековых документах. Здесь часто показывается фантом Белой Леди, а мост стал незримым проводником между миром мертвых и живых людей.