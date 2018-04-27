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В Шотландии Овертонский мост стал местом гибели 600 собак

Шотландский город Дамбартон прославился на весь мир благодаря своему Овертонскому мосту. Это чудо архитектуры 1895 года стало местом гибели 600 собак, прыгающих с 15-метровой высоты вниз.

Ученые отметили, что все жертвы аномальной зоны выбирают для себя одно место, а также среди животных есть много пород, имеющих длинные морды. Власти даже поставили табличку, предупреждающую владельцев домашних питомцев об опасности, а эксперты предположили, что собаки могут слышать запах мочи норок или случайно падать вниз, не различая цвет моста и его фона.

В Шотландии Овертонский мост стал местом гибели 600 собак


Писатель Пол Оуэнс после личного расследования инцидентов выяснил, что в городе было замечено много паранормальных явлений, описанных в средневековых документах. Здесь часто показывается фантом Белой Леди, а мост стал незримым проводником между миром мертвых и живых людей.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:30
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