Неизвестные науке существа со странным поведением в источниках вулкана Йеллоустон озадачили ученых

Микроорганизмы предпочитают питаться ресурсами, имеющими малые энергетические запасы. Они сразу заинтересовали экспертов, потому что могут выживать в кислоте с большой температурой и уровнем радиации. Эти существа любят лакомиться серой, которую сложно назвать подходящей едой.Пока ученые предположили, что они просто решили развиваться, таким образом, и максимально использовать доступные ресурсы. Процесс переваривания калорийных аналогов требует больших затрат энергии и может привести к ее излишкам в организме.