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Неизвестные науке существа со странным поведением в источниках вулкана Йеллоустон озадачили ученых

Американские ученые из университета Аризоны обнаружили в источниках вулкана Йеллоустон существ, неизвестных науке. Они озадачили их своим странным поведением во время проведенных исследований.

Микроорганизмы предпочитают питаться ресурсами, имеющими малые энергетические запасы. Они сразу заинтересовали экспертов, потому что могут выживать в кислоте с большой температурой и уровнем радиации. Эти существа любят лакомиться серой, которую сложно назвать подходящей едой.

Неизвестные науке существа со странным поведением в источниках вулкана Йеллоустон озадачили ученых


Пока ученые предположили, что они просто решили развиваться, таким образом, и максимально использовать доступные ресурсы. Процесс переваривания калорийных аналогов требует больших затрат энергии и может привести к ее излишкам в организме.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:36
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