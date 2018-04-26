АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы под водой: Вредители нашей планеты или посланники внеземных цивилизаций
EUR 75.33 USD 61.75
Курс валют на 26.04.2018

Виктория Боня заинтересовала подписчиков снимком незнакомого мужчины

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня обнародовала в личном микроблоге фотографию незнакомого мужчины.

Невзирая на то, что эффектная блондинка покинула эпатажную телестройку больше десяти лет назад, за ее жизнью по-прежнему следит большое количество телезрителей. Каждый день Виктория обновляет свой инста-блог, публикуя в нем новые фотографии и видеозаписи. Однако именно последняя публикация Бони вызвала массу разговоров в Сети.

Виктория Боня заинтересовала подписчиков снимком незнакомого мужчины

Несколько часов назад экс-звезда телепроекта опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый снимок, на котором запечатлена не она или кто-то из ее близкого окружения, а совершенно незнакомый представительный мужчина с бородой.

Правда, судя по подписи под фото, сама Виктория не знакома с этим молодым человеком и именно поэтому она решила поинтересоваться у многочисленных подписчиков, знает ли кто-то из них изображенного парня.

«Кто этот парень?», - спросила Боня у пользователей социальной сети.

Вот только очень интересно, что после своего вопроса Виктория поставила грустный смайлик. Это толкает на мысль, что бывшая участница «Дома-2» либо разочарована, что не знает такого обворожительного брюнета, либо же этот молодой человек сделал Боне что-то неприятное, из-за чего она буквально начала мечтать узнать кто он, чтобы отомстить.

Виктория Боня заинтересовала подписчиков снимком незнакомого мужчины

Как бы там ни было, но множество фолловеров уверены, что на фотографии Виктории уж точно изображен не ее новый возлюбленный, ведь знаменитость явно бы не стала так открыто демонстрировать избранника. Хотя некоторые недоброжелатели блондинки убеждены, что таким способом Боня попросту хотела в очередной раз привлечь к своей персоне внимание.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова раскрыла секреты съемок клипа
В России появятся кроссоверы нового премиального
Яна Рудковская рассказала поклонникам о турнире с
Уфологи рассмотрели на Сатурне большую птицу
Ученые показали, как изменится наша планета через
Виктория Боня заинтересовала подписчиков снимком
Renault привезёт в Россию обновленную спецверсию
Счетная палата заявила о 2-х кратном росте
Ученые: Долгое пребывание в космосе чревато
Авиакомпания открыла вакансию путешественника с
Экс-ведущая «Дома-2» Екатерина Жужа побывала в
Hyundai представила в Пекине новый молодёжный
Ученые: Сплетни могут поднять настроение и
Хейтеры уверены, что Ольга Рапунцель родила
Свет может снимать внезапные приступы
Пресс-служба "Нафтогаза" пошутила над планами
Илья Яббаров пытается заставить Дмитрия Дмитренко
Терапия музыкой помогает снять состояние тревоги
Спасатели ликвидировали пожар в ТЦ на востоке
Горький шоколад улучшает активность мозга и
Сергей Сафронов тайно женился на беременной
2-летняя дочь Ксении Бородиной уже начала
Цымбалюк-Романовская заявила о пропаже
Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за
Настю Каменских уличили в фотошопе
Вадим Казаченко готовится бракоразводному процессу
У Владислава Галкина через 8 лет после смерти
Учёные: Сильная магнитная буря обрушится на Землю
В московском регионе площадь покупаемых квартир
Алена Водонаева анонсировала свою книгу, в
Просмотреть все новости