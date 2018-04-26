Виктория Боня заинтересовала подписчиков снимком незнакомого мужчины

«Кто этот парень?», - спросила Боня у пользователей социальной сети.

Невзирая на то, что эффектная блондинка покинула эпатажную телестройку больше десяти лет назад, за ее жизнью по-прежнему следит большое количество телезрителей. Каждый день Виктория обновляет свой инста-блог, публикуя в нем новые фотографии и видеозаписи. Однако именно последняя публикация Бони вызвала массу разговоров в Сети.Несколько часов назад экс-звезда телепроекта опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый снимок, на котором запечатлена не она или кто-то из ее близкого окружения, а совершенно незнакомый представительный мужчина с бородой.Правда, судя по подписи под фото, сама Виктория не знакома с этим молодым человеком и именно поэтому она решила поинтересоваться у многочисленных подписчиков, знает ли кто-то из них изображенного парня.Вот только очень интересно, что после своего вопроса Виктория поставила грустный смайлик. Это толкает на мысль, что бывшая участница «Дома-2» либо разочарована, что не знает такого обворожительного брюнета, либо же этот молодой человек сделал Боне что-то неприятное, из-за чего она буквально начала мечтать узнать кто он, чтобы отомстить.Как бы там ни было, но множество фолловеров уверены, что на фотографии Виктории уж точно изображен не ее новый возлюбленный, ведь знаменитость явно бы не стала так открыто демонстрировать избранника. Хотя некоторые недоброжелатели блондинки убеждены, что таким способом Боня попросту хотела в очередной раз привлечь к своей персоне внимание.