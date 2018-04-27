Британия грозится раскрыть имена россиян, хранящих деньги на ее территориях

Авторы законопроекта уже заручились поддержкой депутатов как правящей коалиции, так и от оппозиции. Цель закона – более эффективно противостоять отмыванию денежных средств и убедиться, что «под британским флагом в любой точке мира не скрываются грязные деньги», как сказал член Консервативной партии Эндрю Митчелл. По его словам, голосование состоится во вторник 2 мая. Еще он уточнил, что законопроект был разработан с ведома премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.Если законопроект будет принят, то до конца 2020 года все заморские территории Великобритании вынуждены будут провести реформу прозрачности, которой они до сегодняшнего дня успешно сопротивляются.