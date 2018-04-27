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Британия грозится раскрыть имена россиян, хранящих деньги на ее территориях

В британском парламенте на следующей неделе планируют принять законопроект, который обяжет администрации заморских территории британской Короны, таких как Каймановы острова и Британские Виргинские острова, обнародовать личности бенефициаров зарегистрированных компаний, хранящие деньги на указанных территориях.

Британия грозится раскрыть имена россиян, хранящих деньги на ее территориях


Авторы законопроекта уже заручились поддержкой депутатов как правящей коалиции, так и от оппозиции. Цель закона – более эффективно противостоять отмыванию денежных средств и убедиться, что «под британским флагом в любой точке мира не скрываются грязные деньги», как сказал член Консервативной партии Эндрю Митчелл. По его словам, голосование состоится во вторник 2 мая. Еще он уточнил, что законопроект был разработан с ведома премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Если законопроект будет принят, то до конца 2020 года все заморские территории Великобритании вынуждены будут провести реформу прозрачности, которой они до сегодняшнего дня успешно сопротивляются.
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Политика
Добавил: George21 Сегодня, 06:00
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